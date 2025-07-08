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Рабочие фрезеруют дорогу Псков — Писковичи

Под Псковом фрезеруют дорогу Псков - Писковичи. Об этом сообщает движение «Убитые дороги Пскова».

До 2025 года участок автомобильной дороги регионального значения Псков – Писковичи - Муровицы находился в оперативном управлении учреждения «Псковавтодор» и обслуживался Псковским филиалом учреждения.

Сейчас участок автодороги передан в ведение администрации сельского поселения «Писковичская волость». Бюджетом не было предусмотрено финансирование на ремонт дорожного покрытия. Была разработана сметная документация на проведение работ по замене асфальтового покрытия. Администрация Псковского района обращалась в правительство Псковской области о выделении дополнительного финансирования на выполнения работ в 2025 году.