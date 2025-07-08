АвтоМир / Дороги

Правительство ужесточило правила перевозки детей в машине

Правительство РФ ужесточило правила перевозки детей в автомобиле, утвердив правила, что лямки, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности не являются «детской удерживающей системой», соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Постановление правительства РФ утверждает в Правилах дорожного движения РФ (ПДД) понятие «детская удерживающая система» следующего содержания:

«Детская удерживающая система (устройство) - конструкция, предназначенная для перевозки детей в транспортном средстве в целях снижения риска причинения вреда их жизни и здоровью. Лямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы не являются детскими удерживающими системами (устройствами)», - говорится в документе.

Уточняется, что требования к детским удерживающим системам установлены техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», пишут РИА Новости.