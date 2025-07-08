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В Пскове предложили установить светофор и «лежачих полицейских» на переходе у дома по Кузбасской дивизии

В Пскове предложили установить светофор и «лежачих полицейских» у пешеходного перехода возле дома 30-А по улице Кузбасской дивизии. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, обращение рассмотрено 25 июля на заседании межведомственной рабочей группы по безопасности дорожного движения на дорогах Пскова.

Фото: Панорама Яндекса

С предложением обратился старший следователь отделения по расследованию ДТП следственного управления УМВД России по Псковской области. 2 сентября 2024 года на этом переходе водитель Skoda Yeti совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавший получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Предлагается рассмотреть вопрос об установке светофора и искусственных неровностей на переходе в Восточном проезде, между «Империалом» и круговым перекрестком у «Акваполиса».

В ходе обсуждения было высказано мнение о нецелесообразности предлагаемых мер. С начала 2025 года ДТП не зарегистрировано. Принято решение следить за ситуацией на перекрестке и вернуться при необходимости к предложенным мерам.