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Псковская область заняла 55 место среди регионов РФ по качеству дорог

Псковская область заняла 55 место в рейтинге регионов по качеству дорог, следует из результатов исследования РИА Новости.

Доля автодорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности соответствующих дорог на конец 2024 года в Псковской области составила 48,5%. Плотность автодорог общего пользования с твердым покрытием - 316,5 квадратных километра.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге за 2024 год заняли следующие позиции:

14 место - Санкт-Петербург;

18 место - Ненецкий автономный округ;

26 место - Калининградская область;

31 место - Мурманская область;

33 место - Ленинградская область;

38 место - Новгородская область;

48 место - Республика Карелия;

52 место - Вологодская область;

85 место - Архангельская область.

По данным исследования, качество автомобильных дорог традиционно остаётся одной из ключевых инфраструктурных проблем страны. Хотя за последние годы ситуация постепенно улучшается, 45,2% региональных и местных дорог, как отмечается в исследовании, по‑прежнему не соответствуют нормативам. При этом различия между субъектами РФ остаются значительными и во многом обусловлены природно‑климатическими, экономическими и административными аспектами.

В целом по России по состоянию на конец 2024 года, 54,8% автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения отвечают нормативным требованиям, что на 0,7 процентных пункта выше уровня конца 2023 года. Как показало исследование, в 44 субъектах РФ доля таких дорог ниже общероссийского уровня. Причем различие в доле дорог, отвечающих нормативным требованиям, очень велико – между пятеркой лидеров рейтинга и замыкающими пятью регионами оно составляет 3 раза.

Лидером рейтинга по качеству дорог остается Москва с показателем доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям 100%. В лидирующую пятерку рейтинга также входят Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Челябинская область, Республика Ингушетия, Краснодарский край, где доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, находится в диапазоне от 82,3% до 89,4%.

Наиболее неблагополучно ситуация обстоит в Архангельской области, где нормативным требованиям отвечает только 16,9% автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения. В том числе в регионе нормативным требованиям отвечает 33,7% автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и всего 6,6% автомобильных дорог общего пользования местного значения. При этом важно подчеркнуть, что в области в дорожной сфере наблюдается позитивная динамика, и доля дорог, отвечающих нормативным требованиям, в последние годы постоянно растет.

В замыкающей пятерке рейтинга также Кировская область с долей 27,9%, Волгоградская область (28,9%), Амурская область (33,9%) и Республика Марий Эл (34,1%).