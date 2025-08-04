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Ограничение скорости будет действовать на семи участках трассы Р-23 «Псков» 7 августа

Ограничение скорости движения введут на федеральной трассе Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь завтра, 7 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 43-45 км ограничение скорости движения будет действовать в направлении на Псков по правой полосе с 08:00 до 17:00 из-за ремонта шумозащитных экранов.

На участке 130-158 км будет действовать ограничение скорости движения в оба направления по правой полосе (обочина) с 08:00 до 17:00. Будет выполняться ликвидация размывов на обочинах.

На участке 99-179 км ограничение скорости движения будет действовать в оба направления по правой полосе (обочина) с 08:00 до 17:00 из-за скашивания травы механическим способом на обочинах и откосах.

В Псковской области:

Участок 397+000-395+000 км, 403+000 - ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00. Будет проходить ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом.

Участок 419+000-407+000 км - ограничение скорости движения в оба направления с 07:00 до 17:00. Будет осуществляться скашивание травы на обочине вручную.

Участок 466+000-470+000 км - ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00. Планируется скашивание травы в полосе отвода вручную и уборка мусора.

Участок 470+000-481+000 км - ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00. Будет проходить проливка трещин а/б покрытия.