АвтоМир / Дороги

На ремонт улицы Вокзальной в Пскове готовы выделить свыше 200 млн рублей

На ремонт улицы Вокзальной в Пскове могут выделить 215 508 175 рублей, следует из данных, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

Фото здесь и далее: Яндекс Карты

Выполнение работ по ремонту улицы Вокзальной планируется производить на участке от улицы 128-й Стрелковой Дивизии до дома №38 по улице Вокзальной и на участке от улицы Бастионной до улицы Льва Толстого.

Подрядчик должен будет установить новые светофоры, скамьи и автобусные остановки. Замене подлежит асфальто-бетонное покрытие, бортовые камни и тротуарная плитка. Подрядчик также заменит люки, дизайн которых заранее будет обсуждаться с заказчиком.

Определение подрядчика состоится 27 августа. С момента подписания контракта он должен будет выполнить все работы до 1 августа 2026 года.