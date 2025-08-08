АвтоМир / Дороги

Начинается видеотрансляция программы «Люди труда» о востребованных кадрах в дорожной сфере

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Люди труда», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В нашем проекте мы продолжаем популяризировать рабочие профессии, рассказывать вам о тех образовательных учреждениях, где молодые люди могут получить достойное образование. О предприятиях, где можно приносить реальную пользу и получать достойную зарплату. Сегодня мы поговорим о тех профессиях, которые востребованы в сфере дорожного строительства. Гостем ведущей Любови Кузнецовой станет депутат Псковского областного Собрания, куратор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь.

Как чувствует себя дорожная сфера в этом сезоне? Испытывает ли она дефицит кадров? Каких специалистов особенно не хватает? Слышат ли образовательные учреждения запрос работодателей на конкретных специалистов? Как можно сгладить проблему с кадрами в дорожной отрасли?

Об этом и многом другом — в эфире.