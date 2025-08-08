АвтоМир / Дороги

Введены в эксплуатацию два участка дороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель

По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Псковской области досрочно завершены работы по ремонту двух участков автомобильной дороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Ремонтные работы проведены на участках с 165 по 175 км и с 175 по 178 км, включая отрезок, ремонт которого был запланирован на 2026 год. Подрядная организация АО «Буер» выполнила комплекс мероприятий: замену водопропускных труб, обновление асфальтобетонного покрытия на проезжей части, пересечениях и съездах, укрепление обочин, отремонтировала автобусные остановки. Для повышения безопасности дорожного движения нанесена разметка и установлены металлические барьерные ограждения и сигнальные столбики.

Данная дорога играет важную роль в транспортной системе региона, обеспечивая связь между Смоленской и Псковской областями через города Невель и Усвяты. Она активно используется как грузовым, так и пассажирским транспортом.

В 2026 году запланировано продолжение ремонта дороги. На эти цели выделено 498 млн рублей.