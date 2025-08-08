←   ПЛН
Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 19 августа

18.08.2025 18:00|ПсковКомментариев: 0

Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия 19 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 425+000-415+000 километров введут ограничение скорости движения в обратном направлении с 08:00 до 17:00 из-за скашивание травы на обочине и откосах механизированным способом;

На участке 428+000-441+000 введут ограничение скорости ограничение скорости в обоих направлениях с 7:00 до 17:00 из-за очистки прикромочных лотков, уборки наносного грунта от бордюрного камня;

На участке 457+000-470+000 введут ограничение скорости ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, причина - скашивание травы в полосе отвода вручную и уборка мусора;

На участке 500+500-501+500 введут ограничение скорости ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00 для замены пешеходного ограждения.

Источник: Псковская Лента Новостей
