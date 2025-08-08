←   ПЛН
АвтоМир / Дороги

На Рижском проспекте в Пскове запретят поворачивать налево в один из дворов

28.08.2025 14:58|Псков

На участке Рижского проспекта в Пскове запретили поворот налево во двор между домами №№83А и 79А, сообщил глава города Борис Елкин по итогам заседания межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения в своем Telegram-канале.

Данное решение принято после детального анализа дорожной ситуации.

«Интенсивный поток транспорта, поворачивающего с проспекта влево, регулярно создаёт аварийно-опасную обстановку. Для решения проблемы принято решение о запрете въезда с Рижского проспекта во двор. В ближайшее время будет обновлена дорожная разметка», - сообщил градоначальник.

Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?
В опросе приняло участие 4564 человека
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.