На Рижском проспекте в Пскове запретят поворачивать налево в один из дворов

На участке Рижского проспекта в Пскове запретили поворот налево во двор между домами №№83А и 79А, сообщил глава города Борис Елкин по итогам заседания межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения в своем Telegram-канале.

Фото: Яндекс. Карты

Данное решение принято после детального анализа дорожной ситуации.

«Интенсивный поток транспорта, поворачивающего с проспекта влево, регулярно создаёт аварийно-опасную обстановку. Для решения проблемы принято решение о запрете въезда с Рижского проспекта во двор. В ближайшее время будет обновлена дорожная разметка», - сообщил градоначальник.