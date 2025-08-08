АвтоМир / Дороги

Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 3 сентября

Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия завтра, 3 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 218+000-352+000 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за скашивания травы на водопропускных трубах;

На участке 285+000 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, путепровод над железной дорогой, ремонт подвесных лотков;

На участке 410+000 – 416+000 километров введут ограничение движения в обоих направлениях с 8.00 до 17.00 из-за скашивания травы на обочине мотокосой;

На участке 442+000-450+000, 478+000-493+000 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за скашивания травы в полосе отвода вручную и уборка мусора.