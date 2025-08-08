АвтоМир / Дороги

Ограничение скорости будет действовать на трёх участках трассы Р-23 «Псков» 12 сентября

Ограничение скорости будет действовать на трёх участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь завтра, 12 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 50-49 километров ограничение скорости движения будет действовать в направлении на Санкт-Петербург по левой полосе с 09:00-17:00. Будет проходить ремонт СБО после ДТП.

На участке 73-75-73 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 09:00-17:00 из-за очистки водоотводных лотков;

На участке 179-99-179 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00-17:00. Будет проходить скашивание травы на обочинах механическим способом.