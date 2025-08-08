АвтоМир / Дороги

Ограничение скорости будет действовать на двух участках трассы Р-23 «Псков» 13 сентября

Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белорусь завтра, 13 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 218+000-352+000 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, будет осуществляться скашивание травы на водопропускных трубах;

На участке 285+000 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, будет идти ремонт подвесных лотков.