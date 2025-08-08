Фотофакт: На мосту перед дамбой в Пскове образовалась пробка из-за дорожных работ

Движение на улице Вокзальной в Пскове ограничили до 30 сентября

Движение на участках улицы Пожиговской и дороги в псковском Панино ограничили до конца марта

Одностороннее движение введут на улице Некрасова в Пскове до 15 сентября

Пешеходную зону перекроют на улице Комсомольской в Великих Луках

Движение транспорта в псковском посёлке Силово-Медведово ограничили до 18 сентября

Полосу движения перекрыли на улице Крупской в Пскове до 1 октября

На участке улицы Юбилейной в Пскове ограничили движение до 13 сентября

Однополосное движение на участке улицы Ижорского Батальона в Пскове введут с 15 сентября