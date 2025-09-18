АвтоМир / Дороги

В Пскове обсудили перспективы развития дорожной сети Северо-Запада

В Пскове состоялось выездное заседание Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве. В центре внимания – вопросы реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» и развитие сети автомобильных дорог, в том числе на территории Северо-Западного федерального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фото здесь и далее: министерство транспорта и дорожному хозяйству Псковской области

В заседании приняли участие представители Минтранса России, Росавтодора, Общественной палаты РФ, администрации Псковской области, Общественной палаты Псковской области, а также руководители территориальных органов управления автомобильными дорогами Северо-Запада. Модератором выступил председатель Общественного совета при Росавтодоре, генеральный директор Ассоциации «РАДОР» Игорь Старыгин.

В ходе заседания обсуждались вопросы повышения безопасности дорожного движения, общественного контроля при реализации нацпроекта и совершенствования нормативно-правовой базы в дорожной сфере.

Исполняющий обязанности начальника Управления регионального развития и реализации национального проекта Росавтодора Константин Потанин отметил, что, согласно паспорту нацпроекта, к 2030 году в России должны быть построены 50 обходов городов, из них 14 – региональные. Уже в 2024 году завершено строительство четырёх таких объектов, ещё два введены в эксплуатацию в 2025 году.

Свой вклад в достижение этого показателя внесет и Псковская область. В рамках мероприятия участники посетили строящийся Северный обход Пскова. Его протяжённость составляет 8,7 км. Трасса соединит региональные и федеральные дороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье и А-212 Псков – Изборск – граница с Эстонией, а также обеспечит удобный доступ к особой экономической зоне «Моглино». Полностью завершить строительство планируется в 2027 году.

О планах региона рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Псковской области Станислав Стармолотов: «С 2025 по 2030 годы на реализацию региональных проектов, входящих в нацпроект "Инфраструктура для жизни", будет направлено 45,2 млрд рублей. Мы приведём в нормативное состояние 686,2 км дорог регионального значения и 42 моста. К 2030 году планируем достичь показателей: 54% региональных дорог и 90,1% опорной сети будут соответствовать нормативам».

Подводя итоги, Игорь Старыгин подчеркнул: «Руководство страны оказывает дорожной отрасли беспрецедентную поддержку, и активное участие представителей общественности остаётся важным условием для достижения целей».