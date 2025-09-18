←   ПЛН
АвтоМир / Дороги

«Дневной дозор»: Удовлетворены ли вы темпами и качеством ремонта дорог в Пскове?

22.09.2025 14:10|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Удовлетворены ли вы темпами и качеством ремонта дорог в Пскове?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

Сезон ремонтных работ на дорогах Пскова продолжается. Не так давно завершилось обновление дорожного покрытия улицы Максима Горького. На минувшей неделе закончились работы по замене последнего участка асфальта на улице Юбилейной в рамках запланированного ремонта изношенных слоёв. В разгаре работы на улице Некрасова. Это лишь несколько примеров масштабных ремонтов, которые подрядчики ведут на дорогах областного центра в разных его районах.

Автолюбители радуются свежеотремонтированным дорогам, но горожане традиционно высказывают опасения: не будут ли они заново перерыты в период подготовки к началу отопительного сезона, как это бывало не раз в прежние годы? Согласованы ли планы реконструкции дорог с планами ремонтов сетей муниципальными службами, такими как «Горводоканал» или «Тепловые сети»?

Когда и где планируют заменить асфальт до конца года? Удовлетворены ли жители города темпами и качеством ремонта дорог в Пскове? Все ли подрядчики работают в графике — нет ли рисков затянуть сроки ремонтов до первого снега? Эти вопросы мы зададим нашим экспертам в программе «Дневной дозор».

Глава Пскова Борис Елкин рассказал о текущих работах по ремонту дорожного полотна улиц нашего города. По словам мэра, большая часть работ этого года уже завершена и находится на стадии нанесения разметки. Он также рассказал, на каком этапе ремонта асфальтного покрытия находится улица Леона Поземского, и сообщил о сроках завершения работ.

«Большая часть работ близится к завершению. Фактически уже отремонтировали улицу Маргелова. Там осталось буквально нанести разметку, и в принципе дорога готова к вводу в эксплуатацию. Завершили работы на улице Максима Горького. Дорога сделана, нанесена разметка, остались автобусные остановки и какие-то мелочи. Продолжаются работы на улице Леона Поземского. В этом году сделана только часть от въезда в город до Алмазной, следующий этап — от Ипподромной до Алмазной, собственно, с круговым движением. Эту часть объекта планируем сделать в следующем году, но в этом году подрядчик выполнил работы больше, чем планировалось. Продолжаются работы на улице Некрасова. Работы активно ведутся, тоже планируем в этом году основные работы по этому участку завершить. Стоит отметить масштабный проект в Шабанах, который мы делаем. Капремонт близится к завершению. Там остались буквально считанные метры, которые надо заасфальтировать. Основной массив сделан, также будем дополнительно еще в рамках этого контракта делать улицы. Благо есть финансовая возможность. Буквально недавно завершили работы по подъезду к Силово-Медведово. Кажется, не самый важный участок для всего города, но люди давно просили дорогу и наконец-то ее получили. В принципе ведутся работы над частным сектором. Последние два объекта — это частный сектор, это отдельное направление нашей работы, которое мы ведем. Понятное дело, что основные приоритеты по нацпроекту у нас идут именно в части основных магистралей. Там есть автобусы, движение и основные социальные объекты, но и стараемся за счет областных субсидий, спасибо большое им, уделять внимание не окраинам, а частному сектору, то есть чтобы люди могли доехать не только по основным магистралям, но и непосредственно до своих домов».

Усилия властей Пскова по ремонту дорог высоко оценил член городской комиссии по безопасности дорожного движения, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин. Зампред регионального парламента отметил, что и гости нашего города в разговоре с ним псковские дороги хвалят.

«Я считаю, что в последние годы в нашем городе дороги делают качественно и хорошо содержат, а также ремонтируют. Проблемы могут возникать со сроками, но это связано с особенностями дорожного строительства и ремонта, которые являются производственным процессом. На производстве всегда могут быть задержки из-за поломок оборудования, неправильного материала или других факторов. Также задержки могут быть вызваны погодными условиями. Многие люди беспокоятся, что асфальт кладут в дождь, но современные технологии позволяют проводить укладку при определённых температурах и в условиях небольшого дождя. Температура асфальта при укладке достигает 170-180 градусов, поэтому вся вода испаряется, и проблем с качеством нет. Я считаю, что в нашем городе за последние годы значительно улучшилась дорожная сеть. Основные магистрали и проспекты находятся в хорошем состоянии, их оценка может быть на уровне 4, 5 по пятибалльной шкале, а некоторые участки даже на 5. Также ремонтируются улицы, не являющиеся основными магистралями, для общественного транспорта, и подъезды к различным организациям и предприятиям. Планы на текущий год будут выполнены. Планы на следующий год пока неизвестны, но скоро мы сможем с ними ознакомиться. Ремонт продолжается, и я уверен, что будут появляться новые качественные дороги. Особое внимание будет уделено важным для города улицам с высокой пропускной способностью, таким как Рижский проспект, улица Коммунальная и Юбилейная улица и другие».

Депутат Псковской городской Думы Денис Иванов также удовлетворен состоянием псковских дорог. По его мнению, по сравнению с другими городами с нашими дорогами всё отлично, чего, по словам Дениса Иванова, не сказать о дворовых территориях.

«С дорогами у нас всё супер по сравнению с другими регионами. Проблема во дворах. Магистральные дороги и проезды в хорошем состоянии, я бы поставил им пять с минусом. Много дворов, которые требуют ремонта, но пока нет возможности в местном бюджете. Есть дворы, где после дождя уже невозможно проехать на легковой машине. В рамках программы "Формирование комфортной городской среды" финансирования мы пока тоже не получаем. Вот в этом большая проблема. А что касается магистральных дорог и развязок, то Борису Андреевичу надо отдать должное. Он впереди планеты». 

Коллега Дениса Иванова по работе в гордуме — депутат Дмитрий Барабанов — тоже доволен тем, в каком состоянии находится дорожное покрытие улиц Пскова. Дмитрий Барабанов не отрицает, есть, конечно, некоторые замечания, но они властями города учитываются и вопросы решаются, поэтому по сравнению с дорогами других регионов России наши находятся в очень хорошем состоянии.

«Исходя из того, что мне приходится бывать в разных регионах Российской Федерации и идет постоянное сравнение одних дорог с другими, меня полностью устраивает состояние города Пскова. Да, есть замечания. Но эти замечания постоянно дорабатываются и ведутся работы, и, с моей точки зрения, дорожная сеть, дорожное полотно находится в хорошем состоянии в городе Пскове. У нас не так много осталось дорог, особенно первой категории, которые требуют ремонта».

Представитель мотоклуба «Позитивная механика» Дмитрий Иванов, как в общем-то и все предыдущие наши собеседники, доволен псковскими дорогами и темпами их ремонтов.

«Я доволен. Дороги хорошие. Строят в рамках того, что могут успеть. Я отлично понимаю ситуацию в стране. Поэтому получается делать - хорошо. Не получается, значит переживали голод, переживем и изобилие».

Ведущий программы «На пятой передаче» на радиостанции «ПЛН FM» Денис Бахтин считает, что улицы Пскова находятся в достаточно хорошем состоянии. По его словам, если сравнивать с тем, какими дороги были 15 лет назад, то это небо и земля. Но Денис Бахтин отметил, что есть отдельные проблемы состояния дорожного покрытия в областной столице, на которые следовало бы обратить внимание.

«Улицы находятся в достаточно приличном состоянии, поддерживаются в более-менее проезжем. Видим примеры удачного ремонта, как, например, на улице Поземского в этом году, пусть это и не реконструкция, но добавились парковочные места, расширена проезжая часть, стало немножечко получше и повеселее. Хоть и не организованы те самые круговые перекрестки, которые были предусмотрены проектом реконструкции улицы. Помимо основных ремонтных работ, проводится ремонт картами, достаточно неплохое мероприятие, это не какой-то несчастный ямочный ремонт, а настоящая полноценная перекладка верхнего слоя асфальта на большом участке. Как это мы видим на улице Юбилейной. Есть у нас проблемные места, например, это проседание люков, колодцев, которое происходит почему-то чаще на участках реконструированных улиц, как, например, на Яна Фабрициуса или на улице Поземского. По-моему, там очень сложно проехать, не зацепив хотя бы один просевший люк. И самой большой и серьезной проблемой остается состояние покрытия в дворовых проездах и междворовых проездах. Понятно, что часть из них относится к ответственности собственников жилья, а часть к муниципалитету. Мы видим стремление городских властей навести порядок там, где это возможно, например, сейчас идет ремонт на улице Алтаева. Во дворах, где были одни из самых ужасных проездов, скоро ситуацию исправят. Будем надеяться, надолго. Но есть и заброшенные места, которые не относятся к владениям муниципалитета и где формально городская администрация не может заказать ремонт дороги. Что с этим делать, вопрос открытый. Как мне видится, было, конечно, не очень правильно передавать это все людям, потому что псковичи у нас не богаты и не будут скидываться на ремонт дорог себя во дворе».

В сегодняшней программе некоторые наши эксперты назвали отдельные недочеты и проблемные участки на псковских дорогах, на которые властям города стоило бы обратить внимание. Глава Пскова Борис Елкин подчеркнул, что городские власти про эти проблемы знают и глаза на них - не закрывают. Причем - помимо проезжей части есть еще тротуары, внимание которым тоже уделяется. Мэр поделился планами по улучшению состояния дорожного покрытия псковских улиц на следующий год.

«Мы сделали улицу Пожиговскую, которая является подъездом к частному сектору и промышленной зоне. Мы закольцевали этот участок. Ранее мы уже сделали улицу Евлентьева, и теперь это большой заасфальтированный участок, где можно беспрепятственно проехать как к промышленным зданиям, так и к частному сектору. Особое внимание мы уделяем тротуарам. Стараемся делать их там, где это возможно, для удобства средств индивидуальной мобильности и маломобильных граждан. За последние годы мы значительно увеличили количество тротуаров, что сделало передвижение по городу более комфортным. Однако наша работа на этом не заканчивается. По этому поводу будем, конечно, работать. Хотелось бы всегда делать больше, но исходим из тех финансовых возможностей и реалий, которые у нас есть. Планов у нас очень много. Денег пока не так много. Начинаем торги по объектам следующего года, например, по улице Леона Поземского. Недавно проторговали Вокзальную улицу - почти полностью завершим работы. Также в рамках нацпроекта планируем привести в порядок другие участки дорог».

С редким единодушием большинство наших собеседников считают, что псковские дороги сегодня находятся в хорошем состоянии, и с каждым годом ситуация только улучшается. В этом году городские власти ведут ремонт сразу нескольких важных для псковичей участков городских дорог. Хочется верить, что все планы реконструкции дорожного покрытия будут реализованы в срок, до первого снега, и с надлежащим качеством. Оценить которое нам предстоит уже весной 2026 года.

Александра Братчикова

Александра Братчикова
