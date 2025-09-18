АвтоМир / Дороги

18 тысяч тонн противогололедных материалов заготовили в Псковской области

Вопросы обслуживания автомобильных дорог и организации дорожного движения в осенне-зимний период обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе очередного заседания межведомственной региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Министр транспорта и дорожного хозяйства Псковской области Станислав Стармолотов доложил о подготовке к содержанию автомобильных дорог в зимний период. На данный момент проверяют готовность автотранспортных средств, снегоочистительной и снегоуборочной техники, погрузо-разгрузочных устройств, формируются графики очистки автомобильных дорог от снега.

Дорожные организации продолжают создавать резерв противогололедных материалов. Уже заготовлено более 10 тысяч тонн песка и около 8 тысяч пескосоляной смеси.