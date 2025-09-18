АвтоМир / Дороги

«Лежачий полицейский» появится у дома №14 на улице Байкова в Пскове

Искусственная дорожная неровность появится возле дома №14 на улице Байкова в Пскове. Данный вопрос рассмотрели в рамках заседания межведомственной рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения 26 сентября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Поступило обращение гражданина, обеспокоенного тем, что на данном участке дорогу переходит много детей, обучающихся в близлежащей школе. Со слов гражданина, многие водители на данном участке ездят очень быстро.

В ходе обсуждения принято решение установить ИДН возле дома №14 по улице Байкова.