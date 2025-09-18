АвтоМир / Дороги

Участок дороги на улице Лагерной в Пскове перекрыли до 10 октября

Участок дороги на улице Лагерной в Пскове перекрыли для движения автотранспорта с 6 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.

Ограничение движения будет действовать с 6 по 10 октября с 9:00 до 17:00.

Участок дороги, который перекроют, располагается по улице Лагерной в районе дома №14А по улице Красноармейской.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации.