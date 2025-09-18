АвтоМир / Дороги

Тротуары обновляют на участке дороги Бежаницы – Сущево – Цевло

В Бежаницах продолжается ремонт автомобильной дороги Бежаницы – Сущево – Цевло, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фото: Telegram-канал министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Подрядная организация ООО «Автомобильные дороги Пскова» ведет обновление дороги на участке протяженностью 6 км. Работы проходят по улице Смольной в густонаселённой части поселка в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Параллельно с ремонтом дорожного полотна ведется масштабная работа по созданию пешеходной инфраструктуры. Всего будет обустроено более 7,8 километров тротуаров с обеих сторон дороги шириной от 1,5 до 2 метров. Также предусмотрено устройство линий наружного освещения, что значительно улучшит видимость в темное время суток.

Завершить все работы планируется к 1 сентября 2026 года.