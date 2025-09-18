АвтоМир / Дороги

С 15 октября начнется ремонт федеральной трассы между Великими Луками и Невелем

В Псковской области с 15 октября приступают к ремонту федеральной трассы А-122 между Великими Луками и Невелем, сообщили Псковской Ленте Новостей в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Транспортная артерия А-122 является одним из важнейших маршрутов региона, по которому ежедневно проезжают тысячи автомобилей. Дорожное покрытие уже некоторое время нуждалось в обновлении для комфортного и безопасного передвижения автомобилистов.

С 15 октября федеральные дорожники приступят к ремонту участков с 674+420 до 716+174 километров между ключевыми городами Псковской области – Великими Луками и Невелем. Ремонтные мероприятия запланировали на период с 15 октября по октябрь 2027 года. Комплексный ремонт начнется с замены старых водопропускных труб, затем специалисты приступят к фрезерованию существующего покрытия, восстановлению прикромочных полос и устройству выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси для приведения профиля дороги к нормативным значениям.

Завершит работы устройство верхнего слоя покрытия, который обеспечит долговечность и качество нового дорожного полотна.

Инновационные решения применят при замене железобетонных труб на современные металлические спиральновитые конструкции.

Работы пройдут на восьми трубах, расположенных с 691+701 по 695+370 километров. Всего в рамках ремонтных работ заменят 66 труб, что значительно улучшит систему продольного водоотвода.

К сожалению, временные неудобства для водителей неизбежны. На период ремонта дорожного полотна организуют реверсивное движение с поочередным закрытием одной полосы и ограничением скорости до 40 километров в час, а при замене водопропускных труб с высотой насыпи более пяти метров будут устроены временные уширения дороги.

Автолюбителям рекомендуется планировать маршрут заранее, учитывая возможные задержки, а также внимательно следить за временными дорожными знаками и быть особенно бдительными при проезде ремонтируемых участков. Необходимо соблюдать установленный скоростной режим в условиях временных неудобств.

После завершения реконструкции водители получат современную, безопасную и комфортную дорогу, которая значительно улучшит транспортную доступность региона. Несмотря на временные трудности, эти изменения необходимы для развития дорожной инфраструктуры и повышения качества жизни местных жителей, отметили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Автомобилисты, пользующиеся федеральной дорожной сетью Псковской области, в течение сезона уже столкнулись с временными ограничениями в движении транспортного потока. В этом году ремонт идет на нескольких участках трассы А-122. В августе начались работы по устройству водопропускной трубы на участке с 574+599 по 596+300 километров, на 630-м километре ведется сооружение временного объезда в связи с капитальным ремонтом моста через реку Насва, а с 5 ноября такие же работы начнутся на мосту через реку Смердель.

Федеральная автомобильная дорога общего пользования А-122 автомобильная дорога А-114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель принята на баланс ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в 2020 году. Дорога входит в состав «Автомобильной дороги М-10 – Невель», пролегает по территории Псковской области, начинается на границе с Новгородской областью, заканчивается на стыке с федеральной трассой Р-23, за исключением улично-дорожной сети города Великие Луки. Протяженность трассы – 174,4 километра.