Завершен капремонт моста через реку Череха в Островском районе

В Островском районе завершен капитальный ремонт моста через реку Череха на 1-м километре автомобильной дороги Погорелка – Воронцово – Шики. Работы проводились в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фото здесь и далее: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Мост протяженностью 34,1 погонных метра полностью обновлен. Как рассказали в министерстве, подрядная организация выполнила комплекс работ: монтаж балок пролетного строения, устройство дорожной одежды, установку перильного и барьерного ограждения. Также были смонтированы современная система водоотвода и очистные сооружения, укреплены откосы насыпи.

«Проведенные работы значительно повысили надежность и безопасность мостового перехода, – отметил начальник участка Андрей Брекелев. – Капитальный ремонт улучшил качество жизни местных жителей и укрепил транспортные связи между населенными пунктами».

Работы выполняла подрядная организация ООО «Строительная компания «Балтийский берег» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор».