Скорость ограничат на нескольких участках трассы Р-23 «Псков» 21 октября

Ограничение скорости будет действовать на нескольких участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь завтра, 21 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участках 39-40 километров в направлении Санкт-Петербурга и на 139-141 километрах на Псков ограничение скорости движения будет действовать с 8:00 до 17:00 для ремонта секций барьерных ограждений

На участке 99-179 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 8:00 до 17:00. Будет производиться механическая очистка примыканий и островков безопасности от пыли и грязи.

На 53-54 километре развязки Большие Колпаны на Псков ограничение движения будет действовать по правой полосе с 8:00 до 16:00. На участке будет производиться ремонт шумозащитных экранов.