Скорость ограничат на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 23 октября

Ограничение скорости будет действовать на нескольких участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь завтра, 23 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 31-55 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления (обочина) с 09:00 до 17:00 из-за механической очистки обочин.

На 52-54 километрах ограничение скорости движения будет действовать в направлении на Псков по левой полосе с 09:00 до 17:00. Будет проходить очистка водоотводных лотков.

На участке 99-179 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления по правой полосе с 08:00 до 17:00. Будет проходить механическая очистка примыканий, островков безопасности и полос разгона.

На транспортной развязке на 32 километре ограничение скорости движения будет действовать в сторону Гатчины с 10:00 до 17:00 из-за содержания локальных очистных сооружений.