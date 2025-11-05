АвтоМир / Дороги

«Дневной дозор»: Разгрузит ли Северный обход дороги Пскова?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Разгрузит ли Северный обход дороги Пскова?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Вот уже как 14 лет в Пскове ведется строительство Северного обхода, задача которого - перенаправить грузовой поток в объезд города и ускорить проезд транзитного транспорта через пограничные пункты пропуска. Также предполагалось, что Северный обход поможет разгрузить и городской трафик, улучшить транспортное сообщение между отдалёнными пригородами Пскова, например с Родиной, Борисовичами, Хотицами и Писковичами.

Длительные сроки строительства обходного маршрута вызывают у общественности смешанные чувства по отношению к этому проекту. Одни с нетерпением ждут ввода в эксплуатацию Северного обхода и верят в то, что благодаря ему нагрузка большегрузов на городские дороги снизится, соответственно, меньше станет дефектов на дорожном полотне, оно прослужит дольше.

Вторые же рассуждают о том, что с закрытием границ поток фур прибалтийских соседей, маршрут которых пролегает через Псков, сократился до минимума, поэтому и острой необходимости в Северном обходе уже нет.

Для чего Пскову Северный обход в нынешних реалиях? Не устарел ли проект, не утратил ли свою актуальность? Разгрузит ли Северный обход дороги Пскова, что он даст горожанам? Эти вопросы мы зададим нашим экспертам в программе «Дневной дозор».

Министр транспорта и дорожного хозяйства Псковской области Станислав Стармолотов сообщил, что строительство Северного обхода идет в плановом режиме и на данный момент объект готов уже наполовину. Также Станислав Стармолотов ответил, не устарел ли проект объездной дороги вокруг Пскова за длительное время его строительства. Министр рассказал о его значимости для региона и о том, при каких условиях объект может быть сдан в эксплуатацию раньше.

«Техническая готовность объекта составляет 44%. Работы активно ведутся. Контрактный срок - октябрь 2027 года. Но есть предпосылки, при наличии движений по финансированию, сделать пораньше. Подрядчик анонсировал такую возможность. Первоначальная документация была получена в 2013 году, в последующем, с 2019 по 2022 годы, была произведена корректировка проектной документации и получено еще одно заключение государственной экспертизы. Поэтому документация актуальная, но в случае возникновения каких-то неточностей или вновь открывшихся обстоятельств в процессе работы, это все оперативно корректируется. В первую очередь, Северный обход строится для того, чтобы транзитные потоки грузового транспорта отвести от проезда по городу, что после введения в эксплуатацию существенно скажется на облегчении нагрузки на городскую дорожную инфраструктуру. При этом там находится большой массив жилой застройки в районе Неелово, соответственно, часть автомобильного потока переключится на этот участок, который в 2027 году будет сделан. Я вижу только положительное влияние на дорожную обстановку. В особенности на Завеличье».

Директор государственного бюджетного учреждения Псковской области «Псковавтодор» (которое будет заниматься обслуживанием дорожного полотна Северного обхода), Павел Кипрушев считает, что объездная дорога областному центру нужна.

«На самом деле судьба Северного обхода очень значима. Это является большим подспорьем для разгрузки дорожно-транспортной сети города Пскова. Протяженность данного участка составит семь-восемь километров, таким образом, в дальнейшем это позволит нам разгрузить транспортные потоки. После сдачи в 2027 году дорожный участок войдет в ведение "Псковавтодора", он продолжит содержать дорожную сеть. Глобально для нас ничего не изменится. Появится дополнительный дорожный участок, довольно протяженный, он войдет в программу нашего содержания. Граждане не заметят разницу между содержанием "Псковавтодором" региональной дорожной сети и Северного обхода. Он будет содержаться наряду с остальными дорогами. Может, будет повышенное внимание, потому что мы понимаем, что будет большой транспортный поток и важность данного направления».

Экс-депутат Государственной Думы, основатель общественного движения «Убитые дороги» Александр Васильев еще в 2011 году на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поднимал вопрос о том, что Северный обход Пскову просто необходим, чтобы разгрузить дорожный трафик. Несмотря на сокращение трафика из-за границы, общественник считает, что загруженность псковских дорог все равно велика, ведь крупногабаритный транспорт местных грузоперевозчиков никуда не исчез. Александр Васильев полагает, на Северном обходе останавливаться не нужно, это — полумера. Он с нетерпением ждет начала строительства Южного обхода, чтобы справиться с нарастающим количеством машин из-за быстрого темпа расширения Пскова. «Убитодорожник» надеется, что на реализацию этого проекта потребуется меньше 14 лет.

«Трафик в городе Пскове отличается серьезным маятниковым характером, когда люди с утра едут в центр, а вечером возвращаются. При этом очень большой трафик как раз со стороны Завеличья, из новых районов, улицы Венской, деревень Неелово, Уграда. Все эти районы особенно тяжело переносят утренние и вечерние поездки, поэтому Северный обход позволит этим районам передвигаться и в сторону Овсищ, и в сторону Крестов, и в ту часть города, где улица Инженерная. Он будет связывать приличную часть автомобильного трафика с районами города уже по альтернативному пути. Это разгрузка центра, разгрузка Юбилейной, Рижского проспекта. По большому счету, строительство дорог всегда влечет за собой удорожание недвижимости, которая находится рядом с этими дорогами, зданий для бизнеса и для людей. То есть те же дома, которые сейчас в Уграде находятся или в Кусве, будут больше вовлечены в трафик, лучше будет доступность у людей до города, до работы, поэтому спрос на эти участки, спрос на жизнь в этих деревнях, где люди сейчас живут, будет только повышаться. Ну и, конечно же, те новые районы, которые строятся сейчас в Овсищах и в части, где улица Венская, там тоже будет лучше транспортная доступность и будет увеличиваться стоимость квартир».

Директор завода «Псков-Полимер» (бренд Nordman), вице-спикер областного Собрания депутатов и член городской комиссии по безопасности дорожного движения Юрий Сорокин признался, что изначально не верил в успех и необходимость Северного обхода. Но, по его словам, все, что ни происходит — к лучшему. Юрий Сорокин уверен, что Северный обход Пскову нужен и в обозримом будущем, когда границы с нашими Европейскими соседями снова будут открыты, он поможет разгрузить трассу Москва — Рига.

«Как задумывалось при проектировании Северного обхода, он должен был перенаправить большегрузный транспорт, двигающийся на Прибалтику и из Прибалтики - в объезд Пскова. Чтобы большегрузы не проезжали через город, не портили дороги, а объезжали стороной и ехали далее в направлении Петербурга и Москвы. Конечно, с учетом внешнеполитических событий, сегодня грузопоток, который идет по псковским дорогам со стороны Прибалтийских республик, ощутимо снизился. Но времена обязательно изменятся, и с завершением строительства Северного обхода, мы будем готовы к увеличившемуся грузопотоку по нашим дорогам».

Депутат Псковской городской Думы, вице-президент Национального объединения строителей «НОСТРОЙ» Антон Мороз считает, что строительство объектов такого уровня, как Северных обход, несомненно оказывает положительное влияние на развитие города, да и региона. Антон Мороз назвал целый перечень плюсов, которые благодаря Северному обходу получит Псков.

«Возможность построить такой проект немногим достается. Слава Богу, что Псковская область - такой регион, в котором этот объект будет создан. На самом деле, он находится в достаточно большой стадии готовности. Это однозначный плюс для центра города Пскова, поскольку разгрузит транспортную инфраструктуру, уберет крупный промышленный транспорт с территории города. Это плюс для туризма и логистики. Также это применение рабочих рук, которые трудятся в Псковском регионе на объекте, загрузка строительных предприятий, а я отвечаю этот сектор. Для меня очень важно, чтобы строительные компании работали на той территории, на которой они находятся. Объект масштабный, объект великолепный. Он на 100% будет применим и сыграет важную экономическую роль в развитии региона».

Экс-вице-губернатор в администрации региона при губернаторстве Михаила Кузнецова (напомним, еще при нем возникла идея строительства объезда вокруг региональной столицы), а ныне - директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов считает, что такой проект, как Северный обход, Пскову нужен. Правда, в то, что это масштабное строительство будет завершено в срок, опытный строитель и управленец - не верит.

«Задыхается центр города, это очевидно. Насколько проект пятнадцатилетней давности учитывает нынешнюю интенсивность движения, в том числе и грузового транспорта, мне трудно сказать. Но обход города полноценный нужен. Во всех цивилизованных странах, во всех больших городах потоки большегрузных машин расходятся, обходят центр города. Единственное, Северный обход будет играть ключевую роль, когда замкнется с трассой на Москву. Тянут кота за хвост. Почему, трудно сказать. Или остановили бы уже стройку из-за неперспективности. Стройка - это живой организм. Это уже, наверное, третья или четвертая дата сдачи. Поэтому я с трудом верю, что сделают к 2027 году».

По итогу сегодняшней программы все наши собеседники высказали редкое единодушие. Все они считают, что проект строительства Северного обхода, несмотря на затянувшиеся сроки строительства — актуальности не утратил. Он не только сможет разгрузить псковские дороги, но и значительно сократить количество грузовых машин в черте города. Правда, не все наши собеседники верят в реалистичность сроков завершения строительства такого масштабного проекта. Нам же остается только ждать, что произойдет раньше - откроются границы с прибалтийскими государствами или завершится строительство Северного обхода.

Александра Братчикова