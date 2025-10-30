АвтоМир / Дороги

Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 1 ноября

Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия завтра, 1 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 58, 70 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 11:00 до 15:00, будет проходить ямочный ремонт.

На участке 421+424 километров введут ограничение движения в обоих направлениях с 8.00 – 17.00 из-за ремонта в/п труб;

На участке 468+000-475+000 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, будет проходить уборка мусора и очистка ливневой канализации;

На участке 539+000-542+000 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, будет проходить очистка водоотводных лотков и ремонт решеток прикромочных лотков.