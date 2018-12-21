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АвтоМир / Общественный транспорт

21 новый автобус для перевозки школьников выйдет на работу в Псковской области в марте

10.03.2019 18:50|ПсковКомментариев: 0

21 новый автобус, предназначенный для перевозки школьников из районов Псковской области, в начале марта 2019 года «выйдет на работу» по местам распределений.
Как сообщает пресс-служба ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», проведен плановый технический осмотр автобусов, ключи от которых предприятию в феврале вручил губернатор региона Михаил Ведерников.

В ходе ТО были выявлены и устранены мелкие неполадки, в результате чего прохождение автобусами осмотра в ГИБДД, при регистрации транспортных средств, дало стопроцентный результат.

«Как раз к весенней распутице новые автобусы-вездеходы в районах области будут очень кстати. Ни для кого не секрет, что весенне-осенний период самый сложный с точки зрения дорожно-транспортной ситуации. В удаленные пункты области усложняется проезд. Транспортники готовятся, чтобы не допустить срывов и гарантировать выполнение социально важной функции по доставке школьников к местам обучения. Автобусы имеют повышенные вездеходные свойства (2 моста), что позволит перевозить детей при различных дорожно-климатических условиях», - отметили в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Теги: #Псковпассажиравтотранс
Источник: Псковская Лента Новостей
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