АвтоМир / Общественный транспорт

Способы дезинфекции автобусов продемонстрировали псковичам. ФОТО

Комитет по транспорту и представители Роспотребнадзора проконтролировали дезинфекционную обработку салонов общественного транспорта в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

«Обработка автобусов происходит при заезде в гараж после дневной работы. Они проходят механическую и обычную мойку салона, а также обрабатываются дезинфицирующими растворами. Также есть пункты обработки на промежуточных стоянках - это улица Рокоссовского и Вокзальная», - рассказал инженер гаражной службы Владимир Лаврентьев.

По его словам, механическая мойка - это наружная мойка щетками, которая не требует присутствия оператора, а салоны приводят в порядок вручную. «У нас есть две бригады, они работают по два дня с 18.00 до 6.00, убирают и обрабатывают салон», - добавил инженер.

Он также отметил, что инструкция завода-изготовителя дезинфицирующего средства допускает три способа его использования - протирка вымоченной в растворе тканью, орошение из пульверизатора, а также аэродезодорирование из специального устройства. Последний способ, в частности, выбирают при дезинфекции пола и порогов.

«Мы используем два вида средств - "Ника Экстра М" и "Ника Экстра М Профи". Второе более современное, и оно действует быстрее. По инструкции завода-изготовителя растворы могут применяться против вирусных инфекций, все зависит от концентрации. Само средство относится к четвертому классу опасности, его мы храним в отдельном помещении», - прокомментировал Владимир Лаврентьев, а также добавил, что на пункты обработки доставляются готовые растворы, которые при попадании на кожу смываются водой и не вызывают раздражения.