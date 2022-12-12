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Рейс автобуса №17 в Пскове прервали из-за плохого самочувствия пассажирки

Рейс автобуса №17 в Пскове утром 12 декабря прервали из-за плохого самочувствия пассажирки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил очевидец.

«Пассажирке стало плохо, вырвало в салоне. Кондуктор вызвала скорую и запросила ещё один автобус. Всех остальных пассажиров высадили. Судя по всему, девушка едва находится в сознании, на вид ей от 16 до 20 лет», - рассказал очевидец.

Он также добавил, что после водитель автобуса и кондуктор самостоятельно увезли девушку, предположительно, в медицинское учреждение. «На самом деле, уважение кондуктору, очень оперативно отреагировала, без всяких криков. Да и пассажиры с пониманием вышли», - добавил очевидец.