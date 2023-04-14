Два новых автобуса получил «Псковпассажиравтотранс». ФОТО

Движение транспорта на Ольгинском мосту в Пскове ограничат до 3 июля

Участки улицы Ипподромной и проспекта Энтузиастов в Пскове закроют для транспорта на три месяца

Движение транспорта ограничат в Пскове во время подготовки и празднования 9 мая