Два новых автобуса получил «Псковпассажиравтотранс». ФОТО

Государственное предприятие Псковской области «Псковпассажиравтотранс» получило два новых комфортабельных автобуса. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram
По словам главы региона, автобусы оборудованы кондиционерами, камерами видеонаблюдения и тахографами.
В распоряжение «Псковпассажиравтотранса» поступили:
«Низкий пол и специальный пандус помогут сделать поездку удобной для маломобильных групп граждан», - добавил Михаил Ведерников.