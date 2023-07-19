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Дополнительные рейсовые автобусы закупят для Псковской области

Правительственная комиссия под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина одобрила выделение Псковской области ещё 100 млн рублей дополнительно на закупку автобусов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

Средства направят региону в рамках специального казначейского кредита, общая сумма которого теперь составит 400 млн рублей.

«Поручил оперативно проработать всю необходимую документацию и начать закупку техники в течение ближайшего месяца. Это позволит нам существенно обновить парк общественного транспорта Псковской области, повысить качество предоставляемых услуг и расширит возможности организации культурных мероприятий. И, конечно, не забываем об экологии. Благодарю Марата Шакирзяновича и всех членов комиссии за принятое решение», - написал Михаил Ведерников.