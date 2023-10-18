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Маршруты 10 автобусов изменятся в Пскове с 19 октября

В связи с открытием отремонтированного участка улицы Яна Фабрициуса (на перекрёстке от улицы Металлистов до Вокзальной) в Пскове изменится маршрут движения автобусов. Как сообщает «МК в Пскове» со ссылкой на Псковпассажиравтотранс, новая схема движения коснётся общественного транспорта, курсирующего по 10 маршрутам.

С 19 октября городские автобусы №2 и №6, а вместе с ними и автобусы пригородных маршрутов №№107, 205, 207, 350 с площади Победы будут поворачивать на улицу Яна Фабрициуса и проезжать по ней вплоть до конечной остановки у здания железнодорожного вокзала.

Второе изменение коснулось маршрутов №№8, 8а и 19. В направлении вокзала они будут также проезжать по улице Яна Фабрициуса, а от вокзала двигаться по Вокзальной, Яна Фабрициуса и гражданской, выезжая в итоге на Октябрьский проспект.

Наконец автобус №11 вернётся в своему «доремонтному маршруту» - будет курсировать по улицам Яна Фабрициуса, Гражданской, с выездом на Октябрьский проспект.