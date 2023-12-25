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Необходимость обустройства заездных карманов для автобусов обсудили в Пскове

Нужны ли заездные карманы для автобусов в Пскове, обсудили по предложению общественников и транспортного комитета на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

«Большинство членов комиссии пришли к выводу, что необходимы. В городе много нешироких дорог, на которых карманы помогут предотвратить заторы», – рассказал Борис Елкин.

Он добавил, что целесообразность устройства новых автобусных карманов решили обсуждать точечно перед реконструкцией или строительством дорог.

Новости в рубрике «Автомир» выходят при поддержке официального дилера Geely в Пскове РРТ.