АвтоМир / Общественный транспорт

Автобус по новому маршруту №26 запустили в Пскове

Автобус по новому маршруту №26 «Вокзал - учебно-лабораторный корпус ПсковГУ» запустили в Пскове с сегодняшнего дня, 4 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Изображение здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Автобус до Псковской областной инфекционной клинической больницы и учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ будет ездить с понедельника по пятницу.

С расписанием можно ознакомиться на сайте перевозчика.