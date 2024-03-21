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Отменен заезд автобуса по маршруту №4 в псковский аэропорт

Автобус по маршруту №4 в Пскове больше не заезжает в аэропорт с 20 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковпассажиравтотранса.

Это связано с закрытием для автотранспорта привокзальной площади аэропорта.