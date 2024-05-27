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Ещё одна «библиотечная» автобусная остановка появилась в Пскове

«Библиолюбы» и библиотечные работники празднуют общероссийский День библиотек 27 мая. В Пскове накануне этого праздника появилась третья остановка общественного транспорта, в названии которой есть слово «библиотека». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Теперь на улице Труда автобусы останавливаются под табличкой, на которой написано: «Библиотека "Родник»" имени С. А. Золотцева».

Ещё одна автобусная остановка под названием «Центральная городская библиотека» находится на улице Максима Горького, рядом с главной библиотекой Пскова. А на улице Юбилейной есть автобусная остановка, которая называется «Библиотека имени Игоря Григорьева».

Напомним, что псковская библиотека «Родник» имени С. А. Золотцева выиграла восемь миллионов рублей во Всероссийском конкурсе грантов министерства культуры России в рамках национального проекта «Культура» и скоро станет ещё одной модельной библиотекой Пскова. Сейчас там полным ходом идут ремонтные работы по дизайн-проекту, который создали студенты и преподаватели ПсковГУ.

В общероссийский День библиотек псковские городские библиотеки также по традиции проведут акцию «Книга хочет домой». Сегодня все злостные библиотечные задолжники могут вернуть книги на абонемент без штрафа за просроченные дни или заменить потерянные книги на равноценные.

Кроме того, в городских библиотеках запланированы интересные праздничные мероприятия. Например, сотрудники библиотеки «Диалог» на улице Посёлочной придумали устроить для своих читателей «Библиотечное гадание», а также проведут акцию под названием «Библиотекарь на час».

Накануне своего профессионального праздника сотрудники Централизованной библиотечной системы Пскова приняли участие во Всероссийском библиотечном конгрессе ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации «Библиотека в многополярном мире», который проходил в Казани. Псковские библиотекари были приглашены туда, чтобы поделиться с коллегами опытом организации международных проектов. Ведь городские библиотеки Пскова уже несколько лет успешно сотрудничают с библиотеками Республики Беларусь, а недавно сумели наладить деловые связи ещё и с коллегами из Казахстана.