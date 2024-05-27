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Псковская область получит 750 млн рублей на обновление автобусного парка

Псковская область получит 750 млн рублей на обновление автобусного парка, сообщается в Telegram-канале правительства Российской Федерации.

Средства будут направлены на приобретение в этом году 25 современных автобусов повышенной вместимости производства ПАО «КамАЗ». Такие автобусы специально предназначены для городских и пригородных маршрутов с большим пассажиропотоком.

В целом за шесть лет российские регионы дополнительно получат около 40 тысяч автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов.

«Рассчитываем, что такое пополнение автопарка поможет сократить интервалы движения автотранспорта, особенно в пиковые часы, чтобы люди меньше времени тратили на дорогу домой или на работу. И это также снизит эксплуатационные издержки за счет более экономичного расхода топлива», – отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.