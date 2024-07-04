Расписание автобуса №3 изменится с 1 сентября в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.
С 1 сентября изменяется расписание движения автобусов по городскому маршруту №3 «Магистральный – ЖБК». Движение будет осуществляться по следующему расписанию:
Рабочие дни
- Отправление от остановки Магистральный: 6.00, 6.35, 7.15, 7.55, 8.35, 9.20, 10.05, 10.50**, 13.30, 14.15, 15.00, 15.45, 16.30, 17.15, 18.00**, 18.45, 20.10**.
- Отправление от остановки ЖБК: 6.00, 6.35, 7.15, 7.55, 8.35, 9.20, 10.05, 10.50*, 13.30, 14.15, 15.00, 15.45, 16.30, 17.15, 18.00, 19.30.
Выходные дни
- Отправление от остановки Магистральный: 6.00, 7.20, 8.40, 10.00, 11.20, 14.00, 15.20, 16.40, 18.00**.
- Отправление от остановки ЖБК: 6.40, 8.00, 9.20, 10.40, 13.20, 14.40, 16.00, 17.20.
*автобус следует до площади Рокоссовского,
**автобус следует до площади Ленина.