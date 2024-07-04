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Причины повышения цен на проезд в автобусах назвали псковичам

Одной из основных причин повышения стоимости проезда в Псковской области является рост затрат, связанных с выполнением перевозок, в которые входит содержание транспорта, а также увеличение цен на топливо. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

При этом тариф по-прежнему остаётся социально ориентированным, учитывая, что себестоимость одной поездки в автобусе гораздо выше установленной цены, добавили в комитете.

Напомним, на основании приказа регионального комитета по тарифам и энергетике с 1 октября в Пскове и Псковской области увеличится стоимость проезда в общественном транспорте.

В Пскове для перевозчика ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» - до 38 рублей, в Великих Луках - до 31 рублей.

По муниципальному и межмуниципальному пригороду для ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» и ГП ПО «Славяне» - до 6 рублей за 1 км пробега, а также до 16 рублей за 1 место багажа.

В районных центрах для - ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» до 27 рублей.

В Новосокольниках для ГП ПО «Славяне» - до 28 рублей, в Невеле для ООО «НевельАвто» - до 34 рублей.