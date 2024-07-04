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С 26 сентября в Пскове временно отменят маршрутки №№52, 54 и 360

С 26 сентября прекращается перевозка пассажиров по маршрутам №52 «улица Балтийская – ж/д вокзал», №54 «Фьорд Плаза – улица Трохина», №360 «Псков – Тямша» в связи с отказом перевозчика ООО «Автэкс» на осуществление вышеуказанных маршрутов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

«Просьба заранее планировать свои поездки в данных направлениях, учитывая действующее расписание существующих маршрутов. С информацией об актуальном расписании вы можете ознакомится на официальном сайте ГППО "Псковпассажиравтотранс" и по телефону: 8 (8112) 55-81-37», - сказали в комитете.

Отметим, что с 1 октября курсирование автобусов по маршрутам №54 «Фьорд Плаза – улица Трохина» и №360 «Псков – Тямша» будет осуществляться новым перевозчиком ООО «Алюр – Авто».