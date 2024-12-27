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Опубликовано расписание движения автобусов в Пскове на новогодние праздники

Опубликованы режим работы и расписание движения общественного транспорта в Пскове на новогодние праздники, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

:Движение общественного транспорта по городу Пскову.

27 и 28 декабря движение общественного транспорта будет осуществляться в режиме рабочего дня;

29 и 30 декабря - по расписанию выходного дня;

31 декабря движение будет осуществляться по расписанию выходного дня с более ранним отправлением части последних рейсов автобусов от конечных пунктов;

1 января - по расписанию выходного дня (с поздним выездом и увеличенными интервалами движения автобусов). С расписанием можно ознакомиться на сайте предприятия в разделе «Городские расписания».

с 2 по 8 января движение общественного транспорта по Пскову будет осуществляться по расписанию выходного дня.

9 января - по расписанию рабочего дня.

Ознакомиться с изменениями в расписании движения общественного транспорта по городу Пскову, а также пригородного и междугороднего сообщения можно на официальном сайте перевозчика.