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«Профсоюзный автобус» будет курсировать в Пскове 1 мая по маршруту №17

Традиционная акция «Профсоюзный автобус», который будет курсировать по маршруту №17, пройдет 1 мая в Пскове. Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов на брифинге в пресс-центре ПЛН отметил, что несмотря на сложившуюся традицию стоит рассмотреть возможность добавления в акцию новых маршрутов для охвата разных микрорайонов.

«Я планирую встретиться с руководителем "Псковпассажиравтотранса" на следующей неделе. Может быть, мы и проговорим, если это сейчас можно оперативно сделать, добавить еще один маршрут. Почему нет?» — сказал Игорь Иванов, отвечая на вопрос о расширении акции на новые маршруты.

Он добавил, что маршрут №17 был выбран, потому что он наиболее массовый и охватывает большое количество людей.

«Ведь хочется людям больше дать праздничных эмоций и той раздатки, которую подготовили наши специалисты», — отметил Игорь Иванов.

Гость студии также подчеркнул, что автобусная акция — это отличная возможность для профсоюза рассказать о своей деятельности.

«Это возможность еще раз заявить, рассказать о себе, представить с лучшей стороны. Мы работаем на мотивацию профсоюзного членства. 40-50 тысяч — это не предел. Мы сейчас растем по профсоюзной численности, но, наверное, не такими темпами, как нам всем хотелось», — добавил он.

Журналисты спросили о том, приносит ли эта акция прирост членов профсоюза и можно ли это как-то измерить. Игорь Иванов ответил: «Такой статистики мы не ведем, я врать не буду. Но наши правовики получают обращения от пассажиров, и мы их включаем в статистику. Это работа нашей правовой инспекции».

Игорь Иванов также заметил, что не все обращения обрабатываются мгновенно.

«Некоторые вопросы мы берем в работу впоследствии. Кто-то заинтересовался в целом движением, а мы потом выходили со специалистами», — добавил он.

Игорь Иванов заключил, что, возможно, стоит начать собирать такую статистику: «Это будет сложно, но мы можем попробовать. Это работа на перспективу».