Общественный транспорт

Схема движения автобуса по маршруту №6 временно изменится в Пскове

03.10.2025 11:39

В связи с ремонтными работами на железнодорожном переезде по улице 128-й Стрелковой Дивизии с 22:00 3 октября до 06:00 4 октября изменяется схема движения автобусов маршрута №6, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Псковпассажиравтотрансе».

Скриншот «Яндекс. Карты»

В прямом направлении от остановки «улица Рокоссовского» после остановки Вокзал (площадка посадки на все городские автобусы) автобусы следуют по улице Вокзальной, направо через Виадук по Крестовскому шоссе до Островского переулка, направо по Островскому переулку до улице Декабристов, улице Железнодорожной с выездом на улице Советской Армии (без остановок) и далее по маршруту.

В обратном направлении из Черёхи после остановки «Мебельный комбинат» автобусы следуют без остановок по улице Железнодорожной, улице Декабристов, по Островскому переулку с выездом на Крестовское шоссе, через Виадук, по Октябрьскому проспекту с поворотом на улицу Гагарина, улицу Бастионную, Вокзал, далее с остановками по маршруту.

Ранее сообщалось, что введут временное ограничение движения в связи с проведением работ по ремонту железнодорожного переезда «2-й км ст. Псков-2» на участке улицы 128-й Стрелковой Дивизии. Движение автотранспорта ограничат по одной полосе проезжей части. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?
В опросе приняло участие 4871 человек
