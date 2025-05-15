АвтоМир / Общественный транспорт

Изменения в маршрутах автобусов вводятся на 17 октября в Пскове

В районе площади Победы в связи с проведением 11-го этапа Кубка России и 4-го этапа Кубка Cодружества «Трофей Александра Невского» по ралли - «Ралли Псков-2025» 17 октября в Пскове будет изменена схема движения общественного транспорта, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.

Ограничения будут действовать с 17:30 до 22:30.



Полностью закроется движение общественного транспорта:

• на площади Победы;

• по улице Кузнецкой – от площади Героев-Десантников до площади Победы;

• по улице Яна Фабрициуса – от площади Победы до улицы Гражданской.



Автобусы маршрутов №№ 2, 16, 53, 107, 123, 205, 207, 350 следуют по улице 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), далее по улице Вокзальной на вокзал в прямом и обратном направлениях.



Автобусы маршрута № 6 следуют по улице 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), далее по улице Вокзальной с заездом на вокзал и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;



Автобусы маршрутов №№ 8, 8а, 19 следуют по улице 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), далее по улице Вокзальной, улице Яна Фабрициуса, улице Гражданской и далее по маршруту.