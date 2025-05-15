АвтоМир / Общественный транспорт

Антон Мороз: Для Любятово особенно актуальна тема транспортной доступности

Недостаточная транспортная доступность актуальна для округа №3. Проблема существует во многих городах и связана, во многом, с дефицитом водителей и кондукторов в общественном транспорте. Такое мнение озвучил депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Для третьего округа особенно актуальна тема транспортной доступности. Жители микрорайона Любятово на встречах неоднократно обращали внимание на то, что автобусов не хватает, особенно в часы пик. Вместе с тем стоит отметить, что правительство области системно занимается этим вопросом — реализуется губернаторская программа по обновлению общественного транспорта. Сегодня большинство автобусов на маршрутах комфортные и отвечают современным требованиям», - сказал Антон Мороз.

Депутат отметил, что несмотря на прикладываемые усилия проблема сохраняется.

«Однако проблема сохраняется: транспорт всё ещё ходит с недостаточной частотой. Это во многом связано с дефицитом водителей и кондукторов, который ощущается не только в Пскове, но и во многих регионах. Решение этой задачи требует комплексного подхода — повышения привлекательности профессии, улучшения условий труда и стабильности графиков. Важно, чтобы развитие транспортной системы продолжалось, ведь от этого напрямую зависит качество жизни жителей наших микрорайонов», - добавил Антон Мороз.

Ранее сообщалось, что на приобретение двух автобусов в рамках лизинга АО «Псковпассажиравтотранс» может выделить 32 712 720 рублей.