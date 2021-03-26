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Эксперты высказались за новый страховой продукт ОСАГО-плюс

На заседании рабочей группы по защите прав автомобилистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) на тему «Расширенное возмещение убытков по ОСАГО» эксперты оценили возможности развития страхования ОСАГО. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза», представители страхового сообщества, автолюбители и эксперты пришли к выводу, что необходим новый страховой продукт в ценовой категории между ОСАГО и каско.

Эксперты ОНФ отмечают колоссальный разрыв в ценовой линейке продуктов в автостраховании, а именно между ОСАГО и каско. На сегодняшний день средняя цена каско приближается к 40 тысячам рублей, а средняя цена ОСАГО составляет всего лишь 5497 рублей. А вот достойного продукта, стоимость которого могла бы заполнить эту ценовую нишу для автовладельцев пока нет, в то время, как только семь процентов российских автомобилистов могут себе позволить каско, - отметил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

При этом, по словам Шкуматова, только 12% страхователей автомобилистов считают, что существующие на сегодняшний день лимиты по выплатам в обязательном страховании являются достаточными. Чуть больше половины автовладельцев (52%) хотели бы, приобретая полис ОСАГО, получать возможность застраховать еще и свое имущество. То есть у страхователей сформировался запрос на некий средний продукт, ОСАГО-плюс с настраиваемыми дополнительными опциями, но по доступной стоимости.

Необходимость изменений подтверждает и предложение депутатов Государственной думы распространить действие полиса ОСАГО на повреждения автомобиля по вине коммунальных и дорожных служб. По словам одного из авторов законопроекта, депутата Государственной думы Ярослава Нилова, из-за попустительства коммунальных и дорожных служб, страдают автомобилисты. Процесс взыскания ущерба, при повреждении автомобиля из-за упавшей сосульки или ямы на дороге, может длится годами через суды. Кроме того, многие автовладельцы предпочитают не судиться с дорожными и коммунальными службами из-за 5, 10, 25 тысяч рублей – слишком трудоемкий процесс. А вот страховые компании обладают штатом юристов и им объективно проще, чем простому гражданину взыскать ущерб с виновника в судебном порядке.

По словам Ярослава Нилова, некоторые страховые компании уже сегодня предлагают дополнительные опции при оформлении страховки, например, от отсутствия полиса у виновника дорожно-транспортного происшествия. Многие граждане уже готовы приобретать за относительно небольшие средства дополнительные опции ОСАГО, чтобы чувствовать себя защищенными за рулем.

Идея хороша всем, кроме одного: ОСАГО – это страхование ответственности автомобилиста перед другими. Если водитель застрахован по ОСАГО, то в случае причинения им вреда кому-то, страховая компания заплатит пострадавшему. Однако, действие его личного полиса не распространяется на случаи вреда его собственному автомобилю, поскольку это страхование имущества. Необдуманно смешав два априори разных вида страхования, коими являются страхование ответственности и имущественное, можно ввергнуть отрасль в хаос.