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ГИБДД: В жаркую погоду водителям важно следить за самочувствием

В жаркую погоду во избежание серьезных неприятностей водителям важно следить за своим самочувствием. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мы привыкли слушать прогноз погоды для того, чтобы выбрать одежду или спланировать отдых.

Однако, есть еще одна веская причина прислушаться к прогнозу. Как ни странно, это – безопасность на дорогах. И неважно, кто вы - водитель или пешеход. В жаркие дни следует внимательно следить за состоянием своего здоровья, так как у водителей притупляется внимание, появляется сонливость, замедляется реакция. В таком состоянии автолюбитель не может вовремя отреагировать на внезапное изменение дорожной ситуации.

Особое внимание к своему самочувствию необходимо проявлять тем, кто запланировал длительные поездки. Тут важно проверить техническое состояние автомобиля, посмотреть, как работают электроника и система кондиционирования, убедиться в исправности аккумулятора. Водители должны возить с собой медицинскую аптечку с лекарствами, в том числе медикаменты от резкого перепада давления.

Если же головокружение, слабость, головная боль появились во время управления транспортным средством, то нужно как можно быстрее остановить автомобиль, поскольку продолжать движение с такими симптомами очень опасно.

«Уважаемые участники дорожного движения, помните об этом и будьте осторожны!», - советуют в ГИБДД.