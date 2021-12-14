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Псковичей проинформировали о режиме работы МРЭО в новогодние праздники

В период новогодних выходных дней услуги в МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области будут предоставляться в обычном режиме с 4 по 6 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

«Предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств, замене водительских удостоверений, проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений будет осуществляться в обычном режиме с 4 по 6 января 2022 года», - говорится в сообщении.

Подать заявление на замену водительского удостоверения также можно через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.