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АвтоМир / Официально

Псковичей проинформировали о режиме работы МРЭО в новогодние праздники

28.12.2021 13:34|ПсковКомментариев: 0

В период новогодних выходных дней услуги в МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области будут предоставляться в обычном режиме с 4 по 6 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве. 

«Предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств, замене водительских удостоверений, проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений будет осуществляться в обычном режиме с 4 по 6 января 2022 года», - говорится в сообщении. 

Подать заявление на замену водительского удостоверения также можно через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Теги: #ГИБДД #Псковская область #МРЭО
Источник: Псковская Лента Новостей
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