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Почти 30 нетрезвых водителей попались псковским полицейским нетрезвыми за неделю

28 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, задержали в Псковской области с 24 по 30 января. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении ГИБДД УМВД России, из них семеро сели за руль нетрезвыми повторно.

За этот период сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1807 нарушений ПДД. Было зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 18 человек получили травмы различной степени тяжести.

Зачастую причинами ДТП становятся управление транспортным средством в состоянии опьянения и превышение скоростного режима, отметили в ведомстве.

«Водители, помните: чрезмерная самоуверенность, игнорирование правил дорожного движения и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям», - добавили в УГИБДД.