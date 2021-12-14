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Псковская ГИБДД объявила праздничный челлендж накануне 23 февраля

Юным участникам дорожного движения предлагают стать участниками челленджа по безопасности дорожного движения. Для этого нужно записать видеопоздравление с Днем защитника Отечества для сотрудников Госавтоинспекции, держа в руках плакат с хештегом #ЮИДнаЗащитеДорожнойБезопасности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Затем видеочеллендж следует разместить в социальных сетях (обязательно «ВКонтакте» https://vk.com/60ugibdd) для формирования единого видеопоздравления.

«В рамках этого мероприятия юные участники дорожного движения из всех районов области призовут жителей региона стать защитниками дорожной безопасности», - отметили в ведомстве.